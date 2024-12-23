Metroda uyurken ateşe verilen kadın yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Metroda uyurken ateşe verilen kadın yaşamını yitirdi

ABD'de metroda uyuyan bir kadının çakmakla ateşe verildi. Kadının yanarak hayatını kaybettiği olayda şüpheli gözlatına alındı.

ABD'de bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinde bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti. New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch olay sonrası yaptığı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Bu sabah meydana gelen iğrenç metro saldırısının ardından NYPD'nin hızlı bir şekilde tutuklama yapmasına yardımcı olan genç New Yorklulara ve transit memurlarına minnettarız. Bu tür ahlaksız davranışların metrolarımızda yeri yoktur ve şiddet içeren suçların tüm mağdurları için hızlı bir şekilde adaletin tecelli etmesini sağlamak üzere sıkı bir şekilde çalışmaya kararlıyız. Dualarım bu anlamsız cinayetin kurbanının ailesiyle birlikte" dedi.

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