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Metruk binada korkutan yangın

Antalya'da metruk bir evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:14
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Metruk binada korkutan yangın

Metruk binada korkutan yangın
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İHA

Yangın, Yeşildere Mahallesi 1166 sokak üzerindeki müstakil metruk bir evde çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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