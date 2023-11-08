Metruk binadan dökülen taşlar üç aracı pert etti

Beyoğlu Hacimimi Mahallesi'nde metruk bir binadan kendi kendine dökülen taş parçaları park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçların ağır maddi hasara uğradığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Metruk binadan dökülen taşlar üç aracı pert etti

Olay saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Hacimimi Mahallesi Dibek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan metruk bir binadan kendi kendine beton taş parçaları koptu.

Parçalar o sırada sokak üzerinde park halinde bulunan 3 aracın üzerine döküldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri sokağı şerit ve demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.

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Gece saatlerinde yaşanan olayda, sokaktan kimsenin geçmiyor olması da büyük bir faciayı önledi.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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