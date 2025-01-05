Metruk binanın bir kısmı otomobilin üzerine yıkıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bir binanın bir kısmı büyük gürültüyle yıkıldı. Yıkılmanın ardından, bina parçasının üzerine devrildiği park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Hastane Meydanı Sokak’ta, saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Metruk haldeki 2 katlı binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Neyse ki, o sırada sokaktan geçen kimse olmamış olması, olası bir facianın önüne geçti.

BİNANIN PARÇASI PARK HALİNDEKİ ARAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yıkılmanın ardından, binanın bir parçası sokakta park halinde bulunan 26 SH 050 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Bu devrilme sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI, SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Olayın ardından, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak çevredeki bölgeyi trafiğe kapattı. Park halindeki araçtaki hasar tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.