Metruk binaya tarihi eser operasyonu: Tam 5 bin adet ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 5 binden fazla obje ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Metruk binaya tarihi eser operasyonu: Tam 5 bin adet ele geçirildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde metruk bir binada tarihi eserlerin depolandığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve formda 5 bin 25 bronz sikke ile Bizans ve Osmanlı dönemine ait 25 metal obje ele geçirildi.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tarihi eserlerin kim tarafından depolandığının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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