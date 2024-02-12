Mevcut başkan aday gösterilmedi. Partililer il başkanlığını eylem alanına çevirdi

Belediye başkanı adaylarının belirlenmesi gündemiyle yapılan MYK'dan sonra Parti Meclisi (PM) toplantısının devam ettiği CHP'de tartışma da protestolar da dinmek bilmiyor.

PM toplantısı sürerken CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde Avcılar eylemi gerçekleşti.

Parti yönetiminin mevcut Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara’yı aday göstereceği iddiası üzerine toplanan bir grup, durum protesto etti.

Burada çeşitli sloganlar atan grup, daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan Aslan Uzun, Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday olmasını talep ettiklerini açıkladı.

"HANÇERLİ AVCILAR'DA 40 YILLIK İMAR SORUNUNU ÇÖZDÜ"

Uzun, ilçeye ithal başkan istemediklerini vurgulayarak, "Turan Hançerli Avcılar'da 40 yıllık imar sorununu çözdü. Kesinlikle Turan başkanımızı geri istiyoruz. Turan başkan olmadan Avcılar kazanılmaz, Avcılar olmadan Turan başkan olmaz" diye konuştu.

Tokat Zile Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Bektaş da Avcılar'da yaşayan herkesin Turan Hançerli'nin aday olmasını istediğini belirterek "Turan başkanımız çalışkan bir belediye başkanıdır. Kesinlikle arkasındayız" açıklamasında bulundu.

Partililer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e de tepki göstererek, “Özgür Çelik istifa” sloganı attı.