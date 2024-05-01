Mevduat hesaplarında flaş karar. Bakın o oran kaça çıkarıldı

Mevduatlara uygulanan stopaj oranlarında günceleme adı aldında artırıldı.

Cumhurbaşkan kararı ile 30 Nisan'da sona eren mevduattan elde edilen faize uygulanan stopajda değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılan stopaj oranlarındaki artış 6 ay vadeli hesaplarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'a çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılarak, artırıldı.

Buna göre karar, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişikliklere 30 Nisan sonrası uygulamaya yani bugünden itibaren başlayacak.