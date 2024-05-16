Mevlana gerçeğini anlatan kitap çıktı. Tarihçi Ümit Doğan yazdı

Tarihçi - yazar Ümit Doğan, "Mevlana Gerçeği, Mevlana'nın Bilinmeyen Yönleri ve Sarsıcı Gerçekler" adlı kitabında Mevlana ile ilgili tartışmalara konu olan tüm sorulara yanıt verdi.

Heyecanla beklenen bir eser, Mevlana'nın sırlarını çözerken kitap raflardaki yerini almaya başladı.

Peki, "Mevlana Gerçeği" adlı kitap hangi sorulara cevap veriyor?

Mevlana Moğol ajanı mıydı?

Mevlana ve Şems arasındaki ilişki Konya halkını neden rahatsız etmişti?

Mesnevi’deki müstehcen hikâyeler gerçek mi?

“Ne olursan ol, yine gel” sözleri Mevlana’ya ait değil mi?

Mevlana ile Ahi Evran arasındaki düşmanlığın sebebi neydi?

Mevlana 15 yaşındaki evlatlığı Kimya Hatun’u 65 yaşındaki Şems’e mi nikâhladı?

Mevlana’nın oğlu Alaeddin Çelebi babasını terk ederek Ahi Evran’ın hizmetine neden girdi?

Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin arasındaki gerginliğin sebebi neydi?

Mevlana Mesnevi’yi Kuran olarak mı görüyordu?

Mevlana ve Şems’in kadınlara bakışı nasıldı?

Ahi Evran ve Nasreddin Hoca aynı kişi midir?

Nasreddin Hoca’yı Mevlana mı öldürttü?

Mevlana Türk müdür? Türklere bakışı nasıldır?

KİTABIN SİPARİŞİ NERELERDEN YAPILIR?

Ümit Doğan'ın "Mevlana Gerçeği, Mevlana'nın Bilinmeyen Yönleri ve Sarsıcı Gerçekler" adlı kitabının siparişi 4 ayrı kanalda yapılabiliyor.

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