Mevlid Kandili bugün mü yoksa yarın mı?

14 Eylül tarihinin kandil olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İslam dünyası için mübarek kabul edilen kandil geceleri, ibadet ve dualarla idrak ediyor. Peki, bugün mü yarın mı kandil? 14 Eylül ne kandili? Mevlid Kandili ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid kelimesi doğum yeri ve zamanı anlamı olarak tanımlanır. İslam kültüründe ise Hz. Peygamber'in doğumunu ifade eder. Mevlid Kandili, İslam dünyasında büyük öneme sahip geceler arasındadır. Bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl kutlanır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Mevlid Kandili hadislerine göre, kandilde yapılması tavsiye edilenler şu şekildedir; Oruç tutmak, salavat getirmek ve kaza ve nafile namazı kılmak. Bu özel gecede yapılan ibadetlerin Müslümanlar için büyük sevaplar kazandırdığına inanılır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 dini günler takvimi ile yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nin tarihi belli oldu. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilir. 2024 yılında Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi gününü 15 Eylül Pazar gününe bağlayan gece kutlanacak.

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR

Genel olarak tavsiye edilen nafile namazlar, iki rekât olarak biliniyor. Ancak, nafile namaz sayısında bir sınır bulunmuyor, kişi dilediği kadar rekât namaz kılabilir. Bazı alimler tarafından özellikle 12 rekât nafile namaz kılmak tavsiye edildiği belirtiliyor. Her iki rekâtta bir selam verilerek bu namaz kılınır.