Mevsim geçişlerindeki hastalıklardan bu bitkiler koruyor. Uzmanlardan kritik uyarılar

Mevsim geçişlerindeki hastalıklardan koruyan bitkiler ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı.

KAYNAK: İHA
Mevsim geçişlerindeki hastalıklardan bu bitkiler koruyor. Uzmanlardan kritik uyarılar

Eskişehir’de aktarlık mesleğini sürdüren Koray Özkılıç, sonbaharın gelmesiyle birlikte hastalıklara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Propolis, kış çayı ve keçiboynuzu pekmezi gibi doğal ürünlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Özkılıç, vatandaşlara bu ürünleri tüketmelerini önerdi.

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşerken, aktarlar da hastalıkların önlenmesi için bitkisel çözümler sunuyor.

Mevsim geçişlerinde vücudun direncini korumanın çok önemli olduğunu ifade eden Özkılıç, propolis, kış çayı ve keçiboynuzu pekmezi gibi ürünlerin faydalarını anlattı.

Özkılıç, “Propolis arıların gırtlağında ürettiği bir enzimdir. Balın bozulmaması için kovanın etrafına sürülür. Kovanın içinde mikroplara karşı koruyucu etki yapar. Kraliçe arı ve işçi arılar bununla beslenir. Biz de bunu vücudumuza aldığımızda bağışıklık sistemimizi güçlendiririz. Propolis kullanmak çok önemli. Kış çayı dediğimiz, içinde ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil ve ekinezya gibi bitkiler olan bu çaylar da vücutta antioksidan etki yapar. Ayrıca kış çayı ve propolis kullanmanın yanında mevsimsel kıyafetlere de dikkat etmemiz lazım. Keçiboynuzu pekmezi de kan yapıcıdır ve kemik gelişimine katkı sağlar. Hem çocuklar hem de yaşlılar için çok faydalıdır. Sabahları bir yeşil çay ve bir fincan pekmez içmek vücudumuzu sağlıklı tutacaktır” dedi.

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