Meyan kökü bitkisi reflüye iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan reflüye önerilen meyan kökü bitkisi dikkat çekti.

REFLÜ NEDİR?

Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığı, ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstermektedir. Atipik reflü ise yemek borusunun iç tarafında gelişen ödem sonrasında boğazda bir yumru hissine neden olabilir.

Yine aynı şekilde iritasyon sonrası meydana gelen spazma bağlı olarak göğüs ağrısı gibi şikayetlere neden olabilir. Özellikle göğüs ağrısı sebebiyle kalp hastalıklarıyla da karıştırılabilir. Bunun dışında ses kısıklığı, kuru öksürük, ağrılı yutkunma veya yutma güçlüğü ya da hıçkırık gibi şikayetlere de neden olabilir.

MEYAN KÖKÜ NEDİR?

Meyan kökü aslen baklagiller familyasından olan, çalı türü bir bitkidir. Anavatanı Rusya ve Çin olan bu bitki ülkemizde ise çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişiyor. Meyan kökü, daha çok dere kenarı gibi nemli ve sulak alanlarda ya da kumluk yerlerde yetişen bir bitkidir, mor ve mavimsi çiçeklere sahiptir.

Meyan kökünden çoğunlukla şerbet, sabun, şeker, meyan kökü çayı ve meyan kökü tozu elde ediliyor.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bitki çayları denildiğinde hemen mutfaktan sıcak su, bir adet cezve ve bir fincan ortaya çıkar. Demini iyi almasını istediğiniz bitki çayları için, porselen bir demlik de iş görecek niteliktedir. Meyan kökü çayı hazırlamak istediğinizde aktardan meyan kökünü temin edebilirsiniz.

Aktarlarda bütün ve ufak halde satılmaktadır. Büyük bir kök alırsanız eve geldiğinizde rendeleyerek veya bıçakla ufak parçalara ayırıp kullanabilirsiniz. Meyan kökü çayı, şekerin ham maddesi olan şeker pancarından kat kat tatlıdır. Bu sebeple her insanın sevebileceği bir lezzet değildir. Meyan kökü aroması yoğun rayihası ile keskin tatları sevenler için daha uygundur. Özellikle şeker hastalarının dikkat ederek tüketmesi gereken bir bitki çayıdır.

Meyan kökü çayının genel ölçüsü 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan köküdür.

Eğer demlik içinde hazırlamak istiyorsanız 1 çay kaşığı meyan kökünü demliğe ekleyin.

Üzerine 1 fincan sıcak su ilave edip 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Sonrasında içmek için süzüp tüketebilirsiniz.

Meyan kökü demleme süresi fazlalaşırsa çayın tadı kötüleşebilir bu yüzden süreye dikkat etmekte fayda vardır.

Cezvede hazırlamak isterseniz, meyan kökü çayı tarifi yine aynı ölçüde olacaktır. 1 fincan suyla 1 çay kaşığı meyan kökünü cezvede kaynatın ve ılımaya bırakın.

İlk defa içenlere tadı acı gelirse, fincan içine tarçın veya bal ekleyebilirsiniz. Tadını yumuşatacaktır.