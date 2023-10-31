Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular

Samsun'da meyhaneye silahlı saldırı düzenleyip valeyi sırtından vurarak ağır yaralayan 3 kişi yakalandı.

KAYNAK: İHA
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular

İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir meyhanede önceki akşam meydana geldi.

Olaydan 2 gün önce söz konusu meyhanede çıkan kavganın devamı olarak Ordu'nun Ünye ilçesinden gelen K.Y.(19), S.T.(21) ve U.B.(21) içinde bulundukları araçtan meyhaneye silahlı saldırı düzenleyip kaçtılar.

Tabancayla açılan ateş sırasında meyhanenin önünde bulunan vale Y.Ö.(23) sırtından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Y.Ö. tedavi altına alındı. S.T. Samsun'da, K.Y. ve U.B. ise Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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