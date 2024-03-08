Meyve sularında büyük tehlike. Aman dikkat toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: ARTI49
Meyve sularında büyük tehlike. Aman dikkat toplatılıyor
Almanya'da geri çağırma vakaları yaşanmaya devam ediyor. Şimdi Lidl marketlerinde satılan "Solevita markalı smoothie" ürünü geri toplatılıyor. Meyve suyunun içerisinde bulunan patulin nedeniyle geri çağrılıyor.

Almanya'da Lidl marketlerinde satılan bir "smoothie" içeceği geri toplatılıyor. Meyve suyunun içersinde patulin maddeye rastlandı.

Almanya’da Lidl marketlerinde satılan bir “smoothie” içeceği, içerisinde patulin adlı maddeye rastlandığı gerekçesiyle geri toplatılıyor. Bu olay, gıda güvenliği açısından önemli bir uyarıdır.

Etkilenen ürünün detayları şu şekildedir:

Ürün Adı: Solevita Smoothie Red Genius
İçerik: 750 ml
Son Kullanma Tarihi ve Parti Numaraları:
09.03.2024 / 172279 + 172262
05.04.2024 / 173116
19.04.2024 / 173552
17.05.2024 + 18.05.2024 / 174617

Müşteriler, bu ürünü Lidl marketlerine fiş ibraz etmeden iade edebilir ve ücretlerini geri alabilirler.

Patulin Nedir?

Patulin, doğal bir mikotoksin (mantar kaynaklı toksin) türüdür. Genellikle mantarlar tarafından üretilir ve özellikle meyve, sebze ve tahıllarda bulunur. Çürümüş veya bozulmuş meyvelerde daha yaygın olarak görülür.

Özellikle elma, armut, üzüm gibi meyveler ve meyve sularında patulin sıklıkla bulunur. Yüksek seviyelerde alındığında, patulin karaciğer ve böbrek hasarına, kansere ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Gıda endüstrisinde, patulin seviyelerinin düşük tutulması için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu tür tehlikeli maddelerin tüketiminden kaçınılması, sağlığımız için son derece önemlidir.

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