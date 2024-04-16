Meyve veren ağacı taşlarlar atasözünün anlamı nedir?

Meyve veren ağacı taşlarlar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin başarılı, verimli ya da değerli olan şeylerin çoğu zaman çevresindeki insanlar tarafından kıskançlık ve haset yüzünden zarar görebileceğini belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Aynı şekilde bol meyve veren bir ağacın, meyvesini alabilmek için taşlandığı gibi, başarılı insanlar da çevresindeki kıskanç insanlardan olumsuz eleştirilere maruz kalabilir.

MEYVE VEREN AĞACI TAŞLARLAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Seni buradan göndermekle o kadar büyük hata yaptılar ki, senin kadar çalışkan hiçbir öğrencim yoktu sırf yalan söyledin diye harcadılar resmen meyve veren ağacı taşladılar."