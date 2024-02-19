Mezar hırsızları tutuklandı

Kaynak: İHA
Mezar hırsızları tutuklandı
Bursa'nın İznik İlçesi'ne dadanan defineciler Roma döneminin önemli eserleri arasında gösterilen tarihi kaya mezarı asitle eritmeye çalıştı. 3 defineci de tutuklandı.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait kaya mezara gece 02.00 sıralarında defineciler yanında bulundurdukları asit ile tarihi eserin üzerine kaçak kazı yapmaya çalıştı.

İznik İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri definecileri suçüstü yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.

Mezarın son halini gören vatandaşlar adeta isyan etti. 1.Derece Sit Alanı ilan edilen kaya mezarı neredeyse yok olma eşiğine geldiği görüldü. Definecilerin kimyasal asit ile mezarın bir çok yerine delik açtığı da kameraya yansıdı.

Çamdibi Mahalle Muhtarı Halil Küçüker, “Mahallemizin ve İznik’in en önemli eserlerinden olan tarihi kaya mezarımız hedef haline gelmiştir. Daha önceden de dinamitle patlatmaya çalıştılar. Eserimiz acilen koruma altına alınmalıdır” dedi.

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