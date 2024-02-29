Mezar ücretlerine zam. İnsan ölmeye korkuyor. Yeni ücretler dudak uçuklattı

Son üç yıldır devam eden yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ölünce de yakamızı bırakmıyor. Zamlar bu kez de mezar taşı fiyatlarını etkiledi.

Mezar taşı fiyatlarındaki bu artışın, insanların ölüm korkusu yaşamasına sebep oldu. Ankara'dan paylaşılan yeni fiyatların ne kadar yüksek olduğu gözler önüne serildi.

2024 yılı itibariyle artan mezar taşı fiyatları, insanların "Ölmekten korkar olduk!" yorumlarını beraberinde getirdi. Yeni mezar taşı fiyatları görenler, şaşkına dönüyor.

MEZAR FİYATLARINA DEV ZAM!

Mezar taşı veya anıtın malzemesi, boyutu ve süslemeleri de fiyatı etkilerken mezarın konumu da büyük önem taşımaktadır.

En sık tercih edilen mermer ve granit mezar taşları arasında fiyat farkı bulunurken mezar fiyatları ayrıca renge göre de değişiyor. İşçilik maliyetindeki fark, oyma işçiliği ile yapılan mermer mezar taşları ile düz mezar taşları arasında oldukça büyüktür.

GÜNCEL MEZAR TAŞI FİYATLARI NEDİR?

Granit mezar taşları, mermer mezar taşlarına göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğundan genellikle daha pahalıdır. Bunun yanında işçilik kalitesine göre fiyatlar değişiklik gösterebilir ve bölgeye göre de fiyatlar değişiklik göstermektedir.

Mezar taşı fiyatları şu şekildedir:

Tek kişilik düz işçilik mermer mezar taşı: 30.000 – 35.000 TL

Tek kişilik düz işçilik granit mezar taşı: 20.000 – 30.000 TL

İki kişilik düz işçilik granit mezar taşı: 40.000 – 50.000 TL

İki kişilik düz işçilik mermer mezar taşı: 40.000 - 50.000 TL

Mezar taşı fiyatları, malzeme türüne, işçiliğe ve boyutlara göre değişmekte.