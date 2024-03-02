Mezardan çıkanlar şoke oldu

Mezardan çıkanlar şoke oldu
İstanbul’un ilk çok katlı otopark olma özelliğine sahip tatlıcılarıyla ünlü Karaköy Otoparkı, İBB’nin hazırladığı meydan ve zeminaltı otopark projesi için yıkıldı. Çalışmalar sırasında proje alanından tarihi buluntular çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 49 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp yerine meydan yapılmasına karar verilmişti.

Zeminaltı otopark ve meydan projesi kapsamında 7 katlı otoparkın yıkımı tamamlandı. Çalışmalar sırasında tarihi buluntulara rastlanınca, İBB ekipleri durumu İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletti.

Kazılar ilgili kurulun kararı doğrultusunda İBB KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü) ve ilgili müze denetimindeki uzmanlarca genişletilerek yapılacak. Hazırlanacak rapor ve fotoğraflar koruma kuruluna iletilecek.

7 BİN METREKARENİN ÜZERİNDE BİR MEYDAN KAZANACAK

Karaköy Otopark Projesi tamamlandığında bölge 7 bin metrekarelik meydan kazanmış olacak. Kaldırılan mevcut otoparkın, aynı araç kapasitesi korunarak, özel tasarım mekanizmalarla desteklene bir yeraltı otoparkı inşa edilecek.

Meydan içerisinde; kültür-sanat etkinliklerinde kullanılacak çok amaçlı etkinlik mekanları, oturma grupları ve seyir alanları bulunacak.

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