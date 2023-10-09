Mezarlıkta bulundu. Polis alarma geçti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kalbinde bıçak darbesi olduğu belirlenen şahsın öldürüldüğü düşünülüyor.

KAYNAK: İHA
Mezarlıkta bulundu. Polis alarma geçti

İHA'nın haberine göre, ilçede bulunan Asri Mezarlık’ta sabah saatlerinde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin Fehmi L.’ye (34) ait olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Fehmi L.’nin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine dururken, incelemelerin ardından Fehmi L.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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