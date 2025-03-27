Mezarlıkta dehşete düşüren olay! Rüzgar gülünden şüphelendi altından çıkan şoke etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mezarlıkta dehşete düşüren olay! Rüzgar gülünden şüphelendi altından çıkan şoke etti

Antalya'da annesine ait mezarlığı ziyarete gittiğinden şoke eden bir olay yaşadı. Mezarlığa rüzgar gülü bırakıldığını ve toprağın eşelendiğini fark eden vatandaş, çıkan şeyi gördüğünde gözlerine inanamadı.

Olay, Antalya Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde bulunan Türbeli Mezarlığı'nda meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde Türbeli Mezarlığı'nda bulunan annesine ait kabri ziyarete giden bir vatandaş, mezarın üzerine kağıttan rüzgar gülü konuğunu ve toprağın eşelenerek bir bölümünün karton ile çevrildiğini gördü.

Durumdan şüphelenen vatandaş, mezarı ziyarete gelen çocukların yapmış olabileceğini düşünerek ilk önce yakınlarına durumu anlattı.

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Ancak yakınlarının böyle bir şeyden bilgisi olmadığını söylemesi üzerine bugün sabah saatlerinde tekrar mezarlığa geldi.

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POŞETTEN ÇIKAN DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Annesinin mezarı üzerinde kartonlar ile çevrili alanı kazmaya başlayan vatandaş, bir süre sonra çıkan tahtayı kaldırdığında poşet içerisinde gömülü bir canlı olduğunu fark etti.

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İlk başka poşet içerisinde bir bebeğin gömülmüş olabileceğini düşünen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından açılan poşetten yakın zamanda telef olmuş bir kedi çıktı.

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TELEFONA ÇEKİP TEPKİ GÖSTERDİ

Annesine ait mezara bir kedinin gömülmesine cep telefonuyla kayda girip tepki gösteren vatandaş, "Hayvan sevgisi olan arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz annemin mezarı. Kedisi ölmüş, buraya annemin mezarının içine defnetmiş.

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Hiç mi yer bulamadınız. İnsana saygınız mı yok. Hayvana saygınız var ama ölen bir insana saygınız yok. Bu mudur hayvan sevgisi, bu mudur duyarlılık" dedi.

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Mezarlıkta dehşete düşüren olay! Rüzgar gülünden şüphelendi altından çıkan şoke etti

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