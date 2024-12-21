Mezarlıkta esrarengiz olay

Elazığ’da annesiyle birlikte aile mezarlığını ziyaret eden Bahtiyar Yıldırım isimli vatandaş, hemen yan taraftaki bir mezarın kazılarak tahrip edildiğini fark etti.

Asri Mezarlığı'nda, tanımadığı bir kişiye ait olan mezarın tahrip edilmiş olduğunu gören Yıldırım, duruma kayıtsız kalmadı.

Mezarın üzerindeki toprağı temizleyerek kabri eski haline getirmeye çalışan Bahtiyar Yıldırım yaptığı açıklamada, "Amacım merhumun ailesine bilgi vermek. Mezarlığa zarar verenin insan mı yoksa hayvan mı olduğunu bilmiyorum. Ancak böyle bir durumda duyarsız kalamazdım" dedi.