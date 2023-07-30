Mezarlıkta kenevir yetiştirdiler

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki mezarlığa kenevir ektiği tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Mezarlıkta kenevir yetiştirdiler



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçe mezarlığa kenevir ekildiğini belirledi. Olayın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ektiğini tespit ettikleri S.Ü. ve E.U.'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 gram kubar esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 49 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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