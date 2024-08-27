Mezarlıkta poşete sarılı bebek cesedi bulundu. Sizin hiç mi vicdanınız yok

Elazığ'ın merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta poşete sarılı bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden büyüklerinin mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarlığın yanında poşete sarılı hayvan leşi olduğunu düşündüğü bir cisim gördü.

POŞETE SARILI BEBEK CESEDİ BULUNDU

Şahsın durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler geldi. Ekipler, toprağı kazdığında poşete sarılan cismin bebek cesedi olduğunu belirleyerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, poşete atılarak toprağa gömülen bebek cesedini bulunduğu yerden çıkarırken, bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"EKİPLER BAKINCA BANA BEBEK CESEDİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Kabir ziyareti için mezarlığa geldiğini aktaran vatandaş, “Mezarlığın duvarının yıkıldığını fark ettim. Babama ve amcama dua okudum. Duaları okuduktan sonra mezarlığın yanında hayvan leşi olduğunu düşündüm. Korktum da işin aslında. Amcamın oğlunu aradım ve buradaki leşi çıkartalım dedim. Annem rahatsız olduğu için o gün oradan çıkartamadık. Ertesi gün annemi tekrar hastaneye götürdüm ondan sonra tekrardan mezarlığa gelecektim. Mezarlıklar müdürünü arayarak bizim mezarlığın duvarını yıktıklarını ve bir tane de leş olduğunu söyledim. Sağ olsun o da ekiplere söyledi. Ekiplerle birlikte buraya geldiğimizde ekipler bakınca bana bebek cesedi olduğunu söyledi. Bizde hemen jandarma ekiplerine bildirdik” diye konuştu.

Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.