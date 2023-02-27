Mezoterapi işleminin kalıcılığı kişiye, hastalığının şiddetine, seans sıklığına, uygulama yapılan bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Sözgelimi hasta eğer mezoterapi seanslarını aksatıyorsa bu durumda tedaviden etkili ve kalıcı bir sonuç almak zorlaşıyor. Bunun yanı sıra doğru aralıklarla mezoterapi seansı uygulamak da oldukça önemlidir. İlk seanslarda az da olsa etkisini göstermeye başlayan bu tedavi için seanslara yeterince devam edilirse, sonuç kalıcı olabiliyor.

Mezoterapi cilt gençleştirme uygulamalarında hastanın cilt yapısına göre farklı enjeksiyon maddeleri kullanılır. Bu maddelerin yoğunlukları da kalıcılığı etkiler. Eğer bölgesel zayıflama için bu tedaviye başvuruluyorsa, diyet ve egzersiz ile desteklendiğinde daha kalıcı sonuçlar almak mümkün olur. Saç mezoterapisinde ise kalıcılık, saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak değişir. Dönemsel bir saç dökülmesi söz konusuysa, mezoterapi ile kalıcı sonuç alınabilir. Ancak genetik faktörlerle saç dökülmesi yaşanıyorsa, periyodik olarak tedavi tekrarlanmalı.

MEZOTERAPİ SONRASI MORARMA NASIL GEÇER?

Uygulama yapılan bölgede kızarıklık, şişme, morarma gibi komplikasyonlar oluşabilir. Bunlar kısa süre içinde kendiliğinden geçer. Mezoterapi işleminden sonra hastaya bağlı olarak bazı yan etkiler meydana gelebilir. Mezoterapi sonrası morarma nasıl geçer sorusuna ise, bölgeye soğuk uygulama yapma önerisi sunulabilir. Soğuk papatya çayı ya da soğuk jeller ile morarma azaltılabilir. Ancak tedavinin etkisini azaltmamak ve herhangi bir zarara neden olmamak için çok dikkatli olmak gerekir. Eğer jel uygulanacaksa, işlemden sonra belli bir süre geçmesi beklenmelidir. Doktor tavsiye etmediği sürece herhangi bir krem sürülmemelidir. Uygulama alanına mümkün olmadığınca dokunulmamalı ve suyla temasından kaçınılmalıdır.