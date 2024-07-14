Mezuniyet cübbesini annesine giydiren genç kadının moralini bozan yorum

Düzenleme: Sena Özkan
Mezuniyet cübbesini annesine giydiren genç kadının moralini bozan yorum

Mezuniyet cübbesini annesine giydirip sosyal medyada paylaşmak isteyen genç kadının morali, bir kişinin "Nene, sen de mi cübbe giyeceksin nene" yorumu nedeniyle bozuldu.

Sosyal medyada mezuniyet cübbesini annesine giydirerek akıma dahil isteyen genç kadının yaşadığı moral bozukluğu, sosyal medyada gündem oldu. Tanımadıkları bir kişinin "Nene, sen de mi cübbe giyeceksin nene" şeklindeki gereksiz yorumu, genç kadının moralini bozdu. O anları sosyal medyada 'Her ortamın içine eden tipler vardır' yorumuyla paylaştı.

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Olay, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, yapılan yorumu saygısız ve gereksiz bulduklarını belirterek genç kadına destek yorumları yaptı. Kullanıcılar, mezuniyetin herkes için özel bir an olduğunu ve bu tür yorumların insanların mutluluğunu gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

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Yaşanan bu olay, insanların sosyal medyada daha dikkatli ve saygılı olmaları gerektiği konusunda bir kez daha farkındalık yarattı.

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