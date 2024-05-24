Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde yer alan Ayıntap Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Henüz öğrenilemeyen bir nedenle alana yerleştirilen helyum gazı dolu balonlar tören esnasında patladı.

Patlama sonucunda 8 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrencilerden 6’sı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Vücutlarında yanık oluşan 2 yaralı öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.