Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı

Kaynak: AA
Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı

Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde yer alan Ayıntap Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Henüz öğrenilemeyen bir nedenle alana yerleştirilen helyum gazı dolu balonlar tören esnasında patladı.

Patlama sonucunda 8 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrencilerden 6’sı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Vücutlarında yanık oluşan 2 yaralı öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

aa-20240523-34660105-34660103-gaziantepte-mezuniyet-toreninde-helyum-gazi-dolu-balonlar-patladi-8-kisi-yaralandi.jpg

aa-20240523-34660105-34660104-gaziantepte-mezuniyet-toreninde-helyum-gazi-dolu-balonlar-patladi-8-kisi-yaralandi.jpg

Son Haberler
Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı Yaşam
Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı
Otoyolda seyir halindeki TIR’a, arkasından gelen TIR çarptı: 1 ölü Yaşam
Otoyolda seyir halindeki TIR’a, arkasından gelen TIR çarptı: 1 ölü
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ikramiye Ekonomi
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ikramiye
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı Spor
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu Video
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı Spor
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı