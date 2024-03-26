'MF' olarak sahne alınmasına Özkan Uğur'un eşinden sitem. '6 ay yasımızı tutsaydık'

8 Temmuz 2023'te yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata gözlerin yuman MFÖ Grubu'nun üyesi Özkan Uğur’un eşi Aysun Uğur'dan, MFÖ'nün Mazhar'ı ve Fuat'ına ince ayar geldi.

Aysun Uğur, geçtiğimiz günlerde "MF" olarak sahne alan ikiliye sosyal medya hesabından, "MF oldular. Ben de bilmiyordum, medyadan öğrendim. Büyük cesaret dedim, bravo yani. İsterlerse MFÖ olarak da kalabilirler. Kızmadım, tek sözüm şu: Biraz durun. En azından bir 6 ay yasımızı tutalım." şeklinde bir paylaşımda bulundu.