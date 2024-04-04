MGK 2 ay sonra toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar

Kaynak: AA
MGK 2 ay sonra toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün, iki ay aradan sonra Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi, Türkiye’nin sınır ötesi terörle mücadele operasyonları olacak. MGK toplantısında, diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

Bu yıl ikinci kez toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Beştepe’deki bu önemli toplantının ilk maddesi terörle mücadele olacak.

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Türkiye’nin amacı, bu yaz itibarıyla Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini tamamlamaktır. Bu bağlamda, toplantıda, Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için sürdürülen operasyonların genişletilmesi konusu ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay içinde Bağdat’a yapacağı ziyaretin hazırlıkları da gündemde olacak.

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MGK toplantısında, PKK terör örgütü yandaşlarının Avrupa’da yaşayan Türklere ve Türkiye’nin diplomatik misyonlarına yönelik saldırıları da tartışılacak. Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ek önlemler değerlendirilecek.

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Washington yönetimiyle ilişkiler, Kurul’un gündemindeki başka bir konu olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen sürecin son durumu ve Cumhurbaşkanı’nın Mayıs ayındaki Washington ziyareti Kurul tarafından incelenecek.

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İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar da gündemde olacak. Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in bölgedeki gerilimi artırma çabalarının önlenmesi için yürütülen görüşmeler hakkında bir değerlendirme yapılacak.

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Son olarak, kamuoyunda ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar da gündemde olacak. Yıl sonuna kadar MGK’nın onayına sunulması planlanan bu çalışmanın son durumu hakkında bir sunum yapılacak.

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