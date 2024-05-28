MGK bugün toplanıyor: Gündem maddesi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MGK bugün toplanıyor: Gündem maddesi belli oldu

2024 yılının üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2024 yılının üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıda, özellikle yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ana gündem maddesi olarak ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe serisi operasyonları hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Bu kapsamda, devam eden operasyonların mevcut durumu ve gelecekteki stratejiler değerlendirilecek.

GAZZE'NİN DURUMU ELE ALINACAK

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Türkiye'nin bu konudaki diplomatik girişimleri de masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda yapılan girişimler, çatışmaların durdurulması ve bölgeye acil insani yardım sağlanması konularında bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca, Filistin devletinin tanınması için yürütülen diplomatik çabalar hakkında da detaylı bir bilgilendirme yapılacak.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin yenilenmesine yönelik çalışmalar olacak. Kurul üyeleri, bu belge üzerindeki güncellemeleri ve değişiklik önerilerini gözden geçirecek.

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