MGK Genel Sekreterinin büyük bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Meclis Genel Kurulu’nda; Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bütçesine ilişkin konuştu.

"BU, KABUL EDİLEMEZ"

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun, Turkish DoCo adlı bir havayolu ikram firmasının yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:

“AKP’nin sözde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan söz edilirken, Cumhuriyetimizin 100. yılında; ülkemiz, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nden yoksun bırakılmıştır. Pandemi ve 6 Şubat depremleri ile yaşanan güvenlik sorunları, kuzeyimizde Rusya – Ukrayna çatışması, güneyimizde İsrail’in Filistin’e yönelik katliamları, uzay ve siber güvenlik sorunları, dünya ölçeğinde yeni güvenlik sorunları ve arayışları, güncel bir Milli Güvenlik Siyaset Belgesi gerektirmektedir.

Peki, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin, asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, söyleyeyim.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yemek tedarikçisi, taşeron özel bir şirketin yönetim kurulu üyeliği ile meşgul. Dahası, yönetiminde yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin yemek tedarikçisi taşeron bir şirketin elemanı olmasını kabul etmiyoruz. Bu, kabul edilemez…”

"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ GÜVENLİK TABLOMUZ..."

Güvenlik ve savunma alanında büyük bir insan gücü ve büyük bir bütçe kullanıldığını, ancak tek adam yönetiminde güvenlik kurumlarının çürütüldüğünü ifade eden Yüksel Mansur Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kara para aklamanın aracı haline gelen güzellik salonları; devletin gözü önünde başkentimiz Ankara’yı bile haraca bağlayan suç örgütleri; Polis eşliğinde İstanbul’dan Ankara’ya getirilerek siyasi cinayet işlettirilen tetikçiler; Kara Kuvvetlerimizin güzide bir eğitim kurumunda toplu iğne bulamadığını belirten 'müritler, meczuplar'; yandaş vakıflara bilgi servisleri yapan istihbarat yapılanmaları. 2023 Türkiyesi’nde karşı karşıya olduğumuz güvenlik tablomuz bu.”