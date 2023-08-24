MHK rezilliği itiraf etti. Olan Beşiktaş'a oldu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçında yaşananlarla ilgili MHK Başkanı'nın Beşiktaş'a yaptığı skandal savunmayı açıkladı.

MHK rezilliği itiraf etti. Olan Beşiktaş'a oldu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçında iptal edilen golleri hakkında; "Pendikspor maçındaki hakem yönetimiyle ilgili MHK Başkanı'ndan bugün bir geri dönüş oldu. Özetle yan hakemin durduğu nokta doğru ama pozisyon tamamlanmadan önce bayrağı kaldırması yanlış. VAR hakeminin izleyeceği doğru açıda görüntü yok" ifadelerini kullandı.

Siyah - Beyazlıların 2 puan kaybettiği Pendikspor maçında Omar Colley’in iptal edilen golünde yaşanan tartışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Pendikspor maçında yine federasyondan ve MHK’dan beklenmedik demeyeceğim çünkü alışılagelmiş her sezon başında ve sonunda konuştuğumuz konuyla ilgili de serzenişimiz oldu. MHK’ya başvurduk. MHK Başkanı’nın imzasıyla bu konuda geri dönüş oldu. Yan hakemin durduğu nokta doğru, ancak bayrağı kaldırışı pozisyon tamamlanmadan yanlışmış. VAR hakeminin izleyeceği doğru açıda görüntü yokmuş. Federasyonumuz yapay zekayla ilgili bu konunun şovunu çok iyi yapıyorlar.

"ERKEN KALKAN BAYRAK"

Dünya standartlarında yarıştıklarını söylüyorlar. Hava atıyorlar. Bizce bu yaşanan bir rezalettir. Hala federasyonun ve yayıncı kuruluşun görüntü konusunda VAR’ın görüntüsü olmadığını kabul etmiyorum. Süper Lig’in değeri diyoruz. Milyonlar verip adamlar geliyor, bu durum açıklanmaz. MHK başkanının kabul ettiği bir hata var. Yan hakemin erken kaldırdığı bayrak. Bu bir hata olarak nitelendirdi. Bu hata değil, bu art niyettir. Bu bayrağı kaldıran kim? O bayrak kendiliğinden kalkmadı. Bu kolu kaldırttıranlar belli.

"ELİMİZDE BELDE VAR"

Oraya kamerayı yerleştirmeyenler o grubun bir parçası. Bugün itibarıyla iki puanımızdan olduk. Bunun sorumluları her nerdeyse bulunması konusunda sorumluluk federasyona aittir. Başkaları gibi onu açıklayacağız, bunu açıklarsak kötü olur, elimizde belge var… Boş atıp dolu tutmak için maceralara girmeyiz. Beşiktaş taraftarları bunun hesabını sorar. Hata yaptık diye geçiştirilemez. Hata yapanın cezası verilmeli. Kameramız çekmedi, görüntü yok bahanesine sığınmasınlar. Bizlerin ve taraftarlarımızın ayarlarıyla oynamasınlar” dedi.

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