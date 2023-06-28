MHK'nin yeni başkanı belli oldu. Ahmet Çakar açıkladı

TFF seçiminden sonra gözler MHK'ye çevrildi. MHK'nin yeni başkanını Ahmet Çakar açıkladı.

MHK'nin yeni başkanı belli oldu. Ahmet Çakar açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi'nin tekrar seçilmesinden sonra gözler Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi.

MHK'nin yeni başkanının kim olacağı merakla beklenirken, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar çarpıcı bir iddiada bulundu.

Çakar, bugünkü Sabah'ta şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır olmalıdır. Cüneyt Çakır hariç her türlü MHK Başkanı, bir kulübün talimatı doğrultusunda oraya oturtulmuş demektir. Türk futbol tarihinin en büyük hakemi pek tabii MHK Başkanı olmalıdır ve olacaktır da.

Türk hakemliği şu anda yetersiz. Yukarıda da söylediğim gibi Cüneyt Çakır'a büyük görevler ve büyük mesai düşüyor. Alttan alınacak genç hakemler, tasfiye edilecek Süper Lig hakemlerinin kararını o verecek. Yolu uzun, işi çok zor."

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