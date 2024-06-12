MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve öldürülen Sinan Ateş’in işe Ayşe Ateş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada, “Marksist basın MHP ile AK Parti arasına fitne sokmaya çalışıyor” ifadesini kullanan Yalçın, iktidara yakın gazeteci, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi de canlı bombaya benzetti.

Yalçın, “Halk TV, TV 100 ve Sözcü TV gibi solcu gazetecilere ekranı pazarlayan medya kuruluşları; Barış Yarkadaş, Bahar Feyzan, Ali Kemal Erdem, Osman Sert gibi MHP muarızı tipleri ekrana çıkararak partimize saldırmalarını sağlamaktadır.” ifadelerini kaydeden Yalçın, “Şuuraltında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan gazeteci Abdulkadir Selvi de meşrebi ve tıyneti icabı, MHP muarızı koroya zaman zaman gönüllü olarak katılmaktadır. “ dedi.

“Medyada fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil eden Selvi, patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmektedir.” ifadesini kullanarak Selvi’yi canlı bombaya benzeten Yalçın, Selvi’nin vicdanı değil ahlakı kanayanlarla birlikte olduğunu ifade etti.

“Sol basında boy gösteren tiplerin kimi her hususta istihbarat edinen CIA ajanı, kimi politika uzmanı(!), kimi toplum bilimci(!), kimi bilirkişi(!) rollerini üstlenerek MHP aleyhinde algı oluşturmaya çalışmaktadır.” açıklamasını yapan Yalçın, MHP’yi savunan vicdan sahibi gazetecilere mobing ve linç uygulandığı ifade ederek “ Yerel seçimlerde alınan sonuçların şişirmesiyle coşan bu solcu gazeteciler, MHP aleyhtarlığında yarışa girmişlerdir.” dedi.