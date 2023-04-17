MHP adayının devletin valisine hakaret ettiği görüntü ortaya çıktı

Milletvekili adayı olmak için belediye başkanlığından istifa eden Mehmet Sarı'nın Amasya Valisi'ne y…k diye hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

MHP adayının devletin valisine hakaret ettiği görüntü ortaya çıktı

Milletvekili adayı olmak için Amasya Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Mehmet Sarı’nın skandal bir görüntüsü sosyal medyaya sızdı.

Sarı’nın eski Amasya Valisi’ne “Y….k” diye hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan Sarı, MHP’nin Amasya birinci sıra milletvekili adayı oldu.

Sarı, yaptığı bir toplantıda, Amasya Valisi’ne, için “Y…… lüzumu yok” dedi.

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Sarı, konuşmasında şunları söyledi:

Giden valimizin öyle miydi böyle miydi derken. Bana dedi ki, “Sen bu şehrin düzenini bozuyorsun” Ben de dedim ki, ‘Sayın valim, beni bu şehirde bir anlayan siz oldunuz, bu şehir değişecek. Bu şehir dönüşecek. Bu şehirde her şey yer değiştirecek’ dedik. Orada aramızda problem çıktı. Yani bizi rencide edecek tavırlar kullandı. Ben de dedim ki, ‘Y….. alameti yok, valiysen valiliğini bileceksin. Otur oturduğun yerde. Daha sertini söylerdim de… Biz MHP’liyiz, biz ülkücüyüz. Bizi birileriyle karıştırmaman lazım”

MHP’DEN VEKİL ADAYI OLDU

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ederek MHP'den milletvekili adayı oldu.

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Sarı, istifa açıklamasında, "2023 seçimleriyle alakalı olarak, bugün 4 yıldır devam ettirdiğim belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben önümüzdeki süreçte milletvekili olarak, ülkemize, partimize hizmet etmek için aday oluyorum. Biz Amasyalıyız, ben Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili adayıyım, ben Amasya'nın adayıyım. Amasya'yı kim seviyorsa, 'ben Amasya'yı seviyorum' diyorsa ben onun adayıyım. Eğer sizde bana destek olur, yol arkadaşı olur, Ankara yolculuğunu beraber yaparsak, belediyemizde nasıl kapı yoksa, orada da kapım açık olacak” demişti.

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