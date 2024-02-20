MHP Babaeski’de adayını geri çekti, AKP adayı desteklenecek

Kaynak: İHA
MHP Babaeski’de adayını geri çekti, AKP adayı desteklenecek
MHP, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çektiğini ve AKP’nin Fırat Yayla'nın destekleneceğini duyurdu.

MHP, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çekme kararı aldığını açıkladı.

Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, seçimde Cumhur İttifakı adayı olarak AKP adayının destekleneceğini duyurdu.

AKP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Babaeski Belediye Başkanlığına Fırat Yayla'yı aday göstermişti.

İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından İlçe Başkanı Sait Güroğlu adına yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Babaeski halkı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin ve Babaeski'mizin gelecegi için her zaman en dogru kararlari almayı görev edindik. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini ve gücünü pekiştirmek adına Babaeski Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin degerli Belediye Baskan Adayı Hakan Arıcı'nın özverisi ve tam desteğiyle AK Parti'nin adayı Dr. Fırat Yayla'yı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, Babaeski'mizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması ve ilçemizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Babaeski'mizin menfaatleri dogrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Dr. Fırat Yayla'nın liderliginde Babaeski'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışacağız”

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