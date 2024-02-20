AKP'nin seçim aracının önünde pahalılığa isyan. 'Şuraya bak şuraya 200 lira burası'

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin seçim aracının önünde pahalılığa isyan. 'Şuraya bak şuraya 200 lira burası'
Bursa’da alışverişten dönen eli bastonlu yaşlı bir vatandaş, AKP'nin seçim aracını görünce artan hayat pahalılığına isyan etti. Vatandaş, ”Şuraya bak şuraya! 200 lira burası” ifadelerini kullandı.

Artan enflasyon ve pahalılık nedeniyle vatandaşlar artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Emekli maaşına ve asgari ücrete yapılan zamlar daha ilk aydan enflasyona yenik düşerek eridi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde alışverişten dönen bir vatandaş, yolda gördüğü AKP seçim aracının önüne geçerek AKP döneminde artan pahalılığa isyan etti.

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“ŞURAYA BAK ŞURAYA! 200 LİRA BURASI”

Vatandaş, elindeki poşeti AKP’nin seçim aracına göstererek, “Şuraya bak şuraya! 200 lira burası” ifadelerini kullandı.

Araçtan inen bir kişi yaşlı adamın yanına giderek kendisini AKP’li Tevfik Yılmaz ile görüştürme istedi. AKP’li Yılmaz ile görüşmek istemeyen yaşlı adam, “Hayır kimseyle görüşmeyeceğim. Buradayım işte ben. Allah yiye yiye batırsın” ifadelerini kullandı.

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Yaşlı vatandaş daha sonra aracın önünden ayrılarak yoluna devam etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

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