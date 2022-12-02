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Firari FETÖ'cü’den itiraf: MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpaslarını biz kurduk

Firari FETÖ'cü terörist Önder Aytaç, MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpaslarını kuranın FETÖ olduğunu itiraf etti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:50
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'MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpaslarını biz kurduk' Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'tan itiraf

Firari FETÖ'cü’den itiraf: MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpaslarını biz kurduk
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla birlikte örgüt içinde iktidar kavgası giderek büyüyor. Birden fazla kanat olan FETÖ'de kavga sosyal medyaya taşındı.

Oda TV’de yer alan haberde, Firari FETÖ'cü Önder Aytaç ile Mustafa Yeşil ve Mustafa Özcan'a bağlı örgüt üyeleri Twitter'dan birbirlerine girdi. 

"ÇOK ÜZGÜNÜM" DİYEREK AÇIKLADI
Yaşanan kavgada Önder Aytaç önemli bir itirafta bulundu. FETÖ'nün sürekli reddettiği kaset kumpaslarını örgütün yaptığı söyledi. Önder Aytaç, "Ve çok üzgünüm bunu söylerken ama MHP milletvekillerinin kasetlerini de Cübbeli Ahmet Hoca’nın kasetlerini de, Kemalettin Özdemir’in ve Deniz Baykal’ın kasetlerini de ortaya saçan asla ve asla cemaat değil ama cemaatin içinde odaklanmış ve 'menfi mesulleri'ni idare eden ve yönlendiren derin pisliklerle ilişki içinde olan Mustafa Yeşil ve Temel Alsancak çetesidir." diye yazdı.

Önder Aytaç'ın bahsettiği Temel Alsancak, FETÖ'nün emniyet imamı olarak görev yapıyordu. Örgütün Türkiye imamı olan Mustafa Özcan'ın adı ise en son Necip Hablemitoğlu suikastı iddianamesinde geçti. Bu cinayetin emrini veren kişinin Mustafa Özcan olduğu iddianamede yazıldı.  Mustafa Yeşil de örgütün önemli kurumlarından biri olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanlığını yürütüyordu. 
 



 

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Barboros
2.12.2022 12:53
tarih sizi ve işbirlikçilerinizi yazdı, aranızda top çevirmeniz bizi ilgilendirmiyor.  
 
mmt
2.12.2022 12:53
kimin işine yaradı.bi bakın  
 
YB53
2.12.2022 12:36
Eee zaten biliyoduk kimin yaptığını da kim yaptırdı onu ortaya çıkarın. Bu arada kaset işi suç olabilir ama içeriklerin hepsi kabak gibi gerçekti...  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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