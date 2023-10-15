MHP Giresun İl Başkanı belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi Giresun il kongresinde yeni il başkanını belirledi. Seçime tek katılan Abdullah Karaosmanoğlu MHP Giresun İl Başkanı olarak seçildi.

KAYNAK: İHA
MHP Giresun İl Başkanı belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14. Olağan Giresun İl Kongresi Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yeni il başkanı ve yönetim kurulunun belirlendiği kongrede seçime tek aday olarak katılan Abdullah Karaosmanoğlu, partisinin yeni Giresun İl Başkanı oldu.

Katılımın yoğun olduğu kongreye MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP önceki dönem Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığını Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal’ın yaptığı kongrede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Giresun İl Kongresi’ne hitaben kaleme aldığı mektup okunurken, katılımcılar tarafından yapılan diğer konuşmalarda İsrail’in Gazze saldırıları altındaki Filistinlilere yönelik destek mesajlarına yer verildi.

MHP’nin yeni Giresun İl Başkanlığı şu isimlerden oluştu:

İl Başkanı Abdullah Karaosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Tuğrul Yanıkoğlu, Baki Kesicioğlu, Cahit Akdoğan, Yüksel Durmuş, Arif Çetinkaya, Yusuf Veziroğlu, Barış Koç, Mehmet Usta, Salih Akgün, İsmail Karataş, Yunus Emre Şenel, Hülya Kayaş, Mustafa Akkaya, Mehmet Kaya, Arif Afşin Aliustaoğlu, Hakkı Çetin, Hakan Demiral, Ahmet Vural, M.Alptekin Öztürk, Halil Külekçi, Ergün Aksoy, Sait Karatürk, Hami Pekdemir, Osman Yüce, Saynur Türkmenoğlu, Havva Altın, Ömer Karaman, Kadir Şahin, Süleyman Çelik, Mustafa Günaydın, Arslan Tatar, Murat Bayraktar, Cevdet Dikici, Savaş Güdük, Şükrü Gödek, Ercan Günaydın, Gökhan Akkuş, Hakan Belgütay, Tuba Demir, Kubilay Yaman, Süleyman Şahin, Aşkın Kurt, Ahmet Ergun, Olgun Kınataş, Eren Harşıt, Adem Öztürk, Arif Bayrak, Önder Özdemir, Oğuzhan Konal, Cevdet Kara.

Disiplik Kurulu Üyeleri; Ahmet Yılmaz, Ahmet Bahat, Barbaros Hayrettin Dizdar, Ali Kara, Mustafa Memiş, Gültekin Karaca, Fatih Aydın.

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