MHP İlçe Başkanı istifa etti

Emre Vural, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Şeref ve gururla yaklaşık 5 yıldır yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Babaeski İlçe Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım sebebiyle istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Devlet Bahçeli’ye, MHP'ye ve Ülkücü Ocaklarına olan bağlılığının devam edeceğini sözlerine ekleyen Vural, “Bu süreçte yanımda olan partime, tüm dava arkadaşlarıma ve tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Ülkücü ve Milliyetçi Hareket bu bayrak dalgalandıkça sürecektir" dedi.