MHP yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi'ye savaş açtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi’yi sert sözlerle hedef aldı.

MHP yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi'ye savaş açtı

Yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi geçtiğimiz günlerde katıldığı CNN Türk yayınında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürekli iktidarın uçağına binen Selvi, yorumlarıyla Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’yi kızdırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan MHP Genel başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Selvi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kendini sahiden gazeteci zanneden koğuculuk ve fitne aparatı Abdülkadir Selvi; CNN Türk'te yine sap yemiş, saman çıkarmış. CHP hızarında bir baltaya sap veya İP'te cambaz olabilmek için ipe sapa gelmez ve çapını aşan laflar etmiş.

Gözü küllü Selvi, MHP'nin son Yerel Seçimlerde kazandığı ve başarıyla hizmet verdiği bazı ilçelerdeki belediye başkanlıklarını İP'e bahşetme hadsizliğine yeltenmiş.

Abdulkadir Selvi hadsizliği öyle ileri götürmüş ki İstanbul, Ankara ve Adana gibi metropol kentlerde belediyeleri batıran CHP'ye yeniden kazanma şansı vermiş.

Abdülkadir Selvi, acaba Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veya Müdire Meral Akşener'den başdanışmanlık teklifi mi aldı da böyle CHP yalakalığına ve İP meddahlığına soyundu?

Türkiye Yerel Seçimlere doğru giderken CHP ve İP'e ajanlık etmek ayrıca Cumhur ittifakını dağıtma gayretkeşliği ancak Selvi gibi tıynetsiz, akılsız gazeteci taslaklarının harcıdır.

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