MHP'de 'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu' kuruldu

(DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklama, 'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu' kurulduğunu belirtti.

Yalçın, "Bilindiği üzere MHP; 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi ile imzalanan protokol çerçevesinde, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle Milletvekili Genel Seçimlerine Cumhur İttifakı içinde yer alarak girecektir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinden sonra, Milliyetçi Hareket Partisince milletvekili aday adaylığı için başvuru takvimi belirlenerek kamuoyuna duyurulmuş bulunmaktadır. Milletvekili aday adaylarının partimize başvuruları yarın saat 09.00'dan itibaren başlayacak ve 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona erecektir. Aday adaylığı başvurularının incelenmesi amacıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başkanlığında Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu' üyeleri ise şu kişilerden oluşuyor:

"Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı."