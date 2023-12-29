MHP’de sahte karar skandalı. Kullandıkları otoparkın teline asmışlar

Ankara’da MHP Çankaya İlçe Başkanlığı’nın kullandığı otoparkta yer alan, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından otoparkın başkanlığa tahsis edildiğine dair kararın sahte olduğu öğrenildi.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, Ankara’nın Çankaya Anıttepe Mahallesi’nde MHP İlçe Başkanlığı tarafından kullanılıyor. Söz konusu uyarı levhasında “04.10.2019 Tarih ve 2019/79 No'lu UKOME Kararı ile Bu Alan MHP Çankaya İlçe Başkanlığı Araçları için Tahsis Edilmiştir” ifadesi yer alıyor fakat Otoparkın UKOME tarafından tahsis edilmediği, otoparkın içindeki levhada yer alan kararın sahte olduğu anlaşıldı.

Levhadaki kararın, bir taşımacılık şirketinin Ankara Nallıhan ve Göynük Bolu arasında yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için yapılan başvuru sonucunda verildiği anlaşıldı.