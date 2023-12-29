MHP’de sahte karar skandalı. Kullandıkları otoparkın teline asmışlar

Kaynak: Haber Merkezi
MHP’de sahte karar skandalı. Kullandıkları otoparkın teline asmışlar
MHP İlçe Başkanlığı’nın kullandığı otoparkta tel örgüye asılı olan UKOME kararının sahte olduğu anlaşıldı.

Ankara’da MHP Çankaya İlçe Başkanlığı’nın kullandığı otoparkta yer alan, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından otoparkın başkanlığa tahsis edildiğine dair kararın sahte olduğu öğrenildi.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, Ankara’nın Çankaya Anıttepe Mahallesi’nde MHP İlçe Başkanlığı tarafından kullanılıyor. Söz konusu uyarı levhasında “04.10.2019 Tarih ve 2019/79 No'lu UKOME Kararı ile Bu Alan MHP Çankaya İlçe Başkanlığı Araçları için Tahsis Edilmiştir” ifadesi yer alıyor fakat Otoparkın UKOME tarafından tahsis edilmediği, otoparkın içindeki levhada yer alan kararın sahte olduğu anlaşıldı.

Levhadaki kararın, bir taşımacılık şirketinin Ankara Nallıhan ve Göynük Bolu arasında yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için yapılan başvuru sonucunda verildiği anlaşıldı.

Son Haberler
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi Ekonomi
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi Dünya
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru Magazin
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu Kültür Sanat
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz Sağlık
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor Sağlık
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor