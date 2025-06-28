MHP’den 81 ilde ‘Öcalan’ mesaisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı meclise davet edip, ‘terör örgütünü fesih et’ çağrısı ile başlayan süreç, son olarak terör örgütünün feshi ile devam ediyor. Sürece dair komisyon çağrısı yapan Bahçeli’nin isteği kabul edilmişti. Meclis’te komisyon toplantısı ise Pazartesi günü gerçekleşecek. Ancak MHP’den yeni ‘Öcalan’ hamlesi geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden 81 ili kapsayacak olan “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” adıyla bölge toplantıların düzenlenyerek Öcalan ile başlayan süreç anlatılacak.

BAHÇELİ TALİMATIYLA MHP 81 İLDE ‘ÖCALAN’ BULUŞMALARI YAPACAK

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, X hesabı üzerinden “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” adıyla bölge toplantıları düzenleneceği” hakkında açıklamada bulundu. Yalçın, “Bu itibarla, Sayın Genel Başkanımızın talimatları istikametinde, partimizce ‘Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik Ve Dayanışma Buluşmaları’, ‘Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik’ teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır” dedi.

KİMLER BULUŞMADA YER ALACAK?

Buluşmada kimlerin katılacağına dair bilgilerde veren Yalçın, “Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarımız görev alacaktır. Toplantılarımıza; ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve tüm vatandaşlarımız davet edilecektir” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HERKESİN BU SÜRECE SAHİP ÇIKMASIYLA GERÇEKLEŞECEKTİR”

Buluşmaların temel hedefine ilişkin ise Yalçın, şunları söyledi:

“Partimiz, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflemektedir. Kuşkusuz “Terörsüz Türkiye” hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır. Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak planlanan bu buluşmalar “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenleyecektir”

9 İL BULUŞMALARININ TARİHİ BELLİ OLDU

Buluşmaların 9 il merkez alınmak suretiyle (Erzurum, İstanbul, Tokat, Van, Eskişehir, Ankara, Denizli, Adana, Gaziantep) gerçekleştirilecek bölge toplantıların yer ve tarihleri şu şekilde:

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum ilimizin ev sahipliğinde; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli.

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul ilimizin ev sahipliğinde; Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak.

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Tokat ilimizin ev sahipliğinde; Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü Van ilimizin ev sahipliğinde; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Eskişehir ilimizin ev sahipliğinde; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Konya, Kütahya ve Yalova.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Ankara ilimizin ev sahipliğinde; Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Denizli ilimizin ev sahipliğinde; Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Adana ilimizin ev sahipliğinde; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Gaziantep ilimizin ev sahipliğinde; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa.