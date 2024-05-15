MHP'den Abdülkadir Selvi'ye. 'Tek çare Silivri'ye göndermek'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Naim Arıoğlu
MHP'den Abdülkadir Selvi'ye. 'Tek çare Silivri'ye göndermek'
MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi için "Tek çare Silivri'ye göndermek" ifadelerini kullandı.

Gezi Davası sanıklarından Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesinden sonra MHP sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin tutuklanması gerektiğini söyledi.

"TEK BİR ÇARE KALIYOR SELVİ’Yİ SİLİVRİ’YE GÖNDERMEK"

Özkan, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda "Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddolunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi’yi Silivri’ye göndermek!" ifadelerini kullandı.

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Bazı çevrelerce AKP’ye yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi, son zamanda Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının doğru olmadığını ifade ettiği ve "yeniden yargılanma" formulünden bahsettiği yazıları sebebiyle Cumhur İttifakı'nda özellikle MHP kanadından sert tepki görüyordu.

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NE OLMUŞTU?

Gezi davası sanıklarından Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı çerçevesinde, Osman Kavala’nın yeniden yargılanması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi.

Talep mahkemece reddedilince, 30 Nisan tarihinde karara itiraz edildi. Üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay içtihatlarını işaret etti, mahkeme başkanı ve üyenin bir önceki kararda yer aldığını ifade ederek, kararda görev alamayacaklarını belirtti. Bunun üzerine yeni heyet oluşturuldu.

Yeni üyeleriyle beraber toplanan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 buçuk yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yeniden yargılanması talebini oy çokluğuyla reddetti. Alınan karara tekrar itiraz edilmesi bekleniyor.

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