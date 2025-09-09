MHP'den Beşiktaş'ın yeni transferine teşekkür mesajı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun resmi imzayı atması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sazdağı'na takıma katkıları için teşekkür etti.

Ersoy, "5 sezon boyunca verdiğin emek, mücadele ve sevdamız Kayserispor’umuza katkılarından dolayı sana teşekkür ediyorum kaptan. Beşiktaş’a transferinden dolayı seni tebrik ediyorum" dedi.

"Bu şehirde saçma sapan bonservis bedelleri ile 90 dakika dahi maçı olmayanlara düzmece sözleşmeler ile milyon Euro’ları aldıran ve alan hırsızlara karşı bu onurlu ayrılışın tokat niteliğinde olmuştur" diyen Ersoy, "5 sezon boyunca aldığın emeğinin hakkı ananın ak sütü gibi bizden yana helal olsun. Sen de hakkını helal et aslan kardeşim, kaptanım. Yolun bahtın açık olsun" ifadelerini kullandı.