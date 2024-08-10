MHP'den Can Atalay kararı

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
MHP'den Can Atalay kararı

TBMM'de Can Atalay için yapılacak 'Olağanüstü Toplantı Çağrısı'na MHP’den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Milletvekili olarak seçilen, ancak Gezi Direnişi davası sonucu aldığı ceza nedeniyle milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından “milletvekilliğinin düşürülmesinin geçersiz olduğuna” ilişkin karar verilmesinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü toplantıya çağrıldı.

TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TİP MYK üyesi Ahmet Şık ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Meclis’i 16 Ağustos’ta Can Atalay’ın vekilliğinin iadesini görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladılar.

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Toplantı çağrısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca’nın imzaları yer aldı.

Basın toplantısında konuşan Ahmet Şık, daha önce planlanan 14 Ağustos tarihinden neden vazgeçildiğini açıkladı. Şık, “Burada bir tartışmaya girmek istemedik. Can Atalay’ın önerisi ve yaklaşımıyla biliyorsunuz 15 Ağustos’ta Filistin özel oturum için toplanacak Meclis. Mahmut Abbas buraya geldiğinde Filistin’de yaşanan soykırımın, katliamın önünü kapatacak bunu gölgeleyecek herhangi bir tartışma açılmaması için, sadece Filistin konusunun dünya ve Türkiye gündemine taşınması için 16 Ağustos’a karar kıldık” dedi.

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YALÇIN’DAN AYM ÇIKIŞI

Söz konusu karara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, parti olarak kötü niyetli olağanüstü toplantı çağrısına itibar etmeyeceklerini ve 50 milletvekiliyle birlikte toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi kararlarını milli güvenlik sorunu olarak gördüklerini savunan Yalçın, kararlar hakkında MHP’nin görüşünün daima açık ve net olduğunu vurguladı. AYM’nin aldığı kararları Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir leke olarak gördüklerini ifade eden Yalçın, “Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak TBMM'ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir” dedi.

CHP'Yİ TOPA TUTTU

“Bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez” diyen Yalçın, şunları söyledi: “Türkiye'nin bunca önemli meselesi varken, Can Atalay gibi bir vatan haininin durumuyla Türkiye'nin gündemini işgal etmek, fevkalade abestir ve yanlıştır. CHP, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmaktadır”

Açıklamasında Ana Muhalefet Partisi CHP’ye de eleştirilerde bulunan Semih Yalçın, “CHP; boş tenekenin çok ses çıkardığı gibi, beyhude işlerle uğraşıp kavga çıkarmayı siyaset yöntemi hâline getirmiştir” dedi.

"TERÖRİZME GÖNÜLLÜ HİZMET VEREN KİŞİ"

CHP’nin Meclis’i siyasi emellerine alet ettiğini ve kamuoyuna vakit kaybettirdiğini öne süren Yalçın, Can Atalay için de “terörizme gönüllü hizmet veren bir kişi” ifadesini kullandı. “Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Dem'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz” diyen Yalçın, olağanüstü toplantı davetinin parlamentoya yakışmadığını savundu

Yalçın açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “50 milletvekilimizle birlikte toplantıya katılmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine ye verdi.

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