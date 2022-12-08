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MHP’den çocuk istismarı ile ilgili tartışma yaratacak sözler: Şahıs tarafından işlenmiş bir suç

İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğinin ortaya çıkması Meclis gündemine geldi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, cinsel istismar skandalı ile ilgili “Cinsel istismar şahıs tarafından işlenmiş bir suç” dedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:31
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MHP’den çocuk istismarı ile ilgili tartışma yaratacak sözler: Şahıs tarafından işlenmiş bir suç

MHP’den çocuk istismarı ile ilgili tartışma yaratacak sözler: Şahıs tarafından işlenmiş bir suç
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılması TBMM'de gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan MHP'li Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Cinsel istismar şahıs tarafından işlenmiş bir suç" dedi. Bülbül'ün sözleri tartışmaya neden oldu.

CHP'Lİ ÖZEL: İKTİDARA MÜZAHİR BASIN GÖRMEDİ, DUYMADI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; TBMM'de bütçe görüşmelerinde gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ilgili bakanlıkların konuyla ilgili izahat vermesini talep etti. Özel, Türkiye'nin utancı olan istismar vakasının çocuğun büyüdüğünde yaşadıklarını fark ederek boşanma davası açmasının ortaya çıktığını hatırlattığı açıklamasında, "Bu konuda Türkiye sarsılıyor. Ömer Çelik diyor ki 'basını yakından takip ediyoruz', bu konuda iktidara müzahir basın görmedi, duymadı, ta ki infial bu noktalara gelene kadar. Bugün bu olayın doğrudan muhatabı, ilgili bakan burada. Gündem dışı çağırabildiğimiz bakan burada" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ BÜLBÜL: CİNSEL İSTİSMAR ŞAHIS TARAFINDAN İŞLENMİŞ BİR SUÇ

Özel'in sözlerinin ardında konuşan MHP'li Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise "Cinsel istismar şahıs tarafından işlenmiş bir suç. Davaya müdahil olan bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bütün bakanlarımızın kuşkusuz söyleyeceği şeyler vardır. Ben teknik boyutuyla ifade etmek istiyorum, bununla ilgili olarak "bizzat siz sayın bakan burada" dediğinizde vakfı değerlendirerek ifade ettiğiniz Özgür Bey. Bizzat burada vakfın tartışılmasından çok Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de çok önemsenmesi gereken bir mesele olması hasebiyle bu bab'ta değerlendirilmesinin etkili olacağı kanaatindeyiz. Vakıflar üzerinden tartışmaya girersek... Vakıfta bir şey çıkarsa canına ot tıkayalım" diye konuştu.

 

 

 

 

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Poyraz
8.12.2022 16:42
MHP bunlara kaldıysa vah çok yazık  
 
yerli millî
8.12.2022 16:38
Ben bu suçun şahıs tarafından işlendiğini bilmiyordum. Masa, sandalye, kamyon, otobus tarafından işlendiğini sanıyordum.  
 
Terbiye ve Ahlak yoksunları
8.12.2022 16:38
Şimdi ot yada pamuk tıkamiyorlar.Silikon basıyorlar bilmem anlatabildim mi?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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