MHP’den çok tartışılacak çıkış: Kılıçdaroğlu yargılansın

Editör: İsa Karaarslan

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 28. dönemde TBMM'de yer almayacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Yıldız, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın Kılıçdaroğlu'na ait olan 28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabileceğini aktardı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili seçilmediği için dokunulmazlığının sona erdiğini belirterek, hakkında oluşturulan fezlekelerin iddianameye dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış.

28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.