MHP’den kadın programlarının yasaklanması için çağrı

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kadın programlarının kaldırılması yönünde bir çağrıda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
MHP’den kadın programlarının yasaklanması için çağrı

Gündüz kuşağı televizyon yayınlarında büyük bir yer kaplayan kadın programları, reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Magazin ve izdivaç gibi programlar özellikle ev hanımlarının ilgisini çekiyor.

İZDİVAÇ PROGRAMLARI GİTTİ ÖZEL HAYATI TEŞHİR EDENLER GELDİ

Geçtiğimiz yıllarda çokça tartışma konusu olan izdivaç programlarının yerini şimdi özel hayatın kamusal alanda tartışıldığı programlar aldı.

PROGRAMLARIN YASAKLANMASI İÇİN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Duvar’ın aktardığına göre, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Meclis Genel Kurulu’nda isim vermeden bu programları eleştirdi.

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Öztürk şunları söyledi:

"Güya Türk toplumundaki mağduriyetleri, yaşanan olayları dile getirdikleri programlar ne yazık ki gençlerimizi ve toplumumuzun genel yapısını olumsuz etkilemektedir. Türk örf ve âdetlerini, İslam ahlakını hiçe sayan bu tekil olayları genele mal eden bu programların yasaklanması ve yayından kaldırılması hususunda ilgi mercileri göreve davet ediyor, toplumun bu yöndeki talebini haklı buluyorum."

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