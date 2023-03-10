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MHP'den 'Kürdistancı' parti ile ittifak. Erdoğan'ı seçtirmek için yeşil ışık yakıldı

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Cumhur İttifakı’nın seçime dönük hazırlıklarını yazdı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 08:27
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MHP'den 'Kürdistancı' parti ile ittifak

MHP'den 'Kürdistancı' parti ile ittifak. Erdoğan'ı seçtirmek için yeşil ışık yakıldı
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Fırat’ın “kulislerde konuşulan, üzerinde beyin fırtınası yapılan bilgiler” diye paylaştığı maddelerden bir oldukça dikkat çekiciydi.

Buna göre, HDP’nin CHP’ye verdiği destek üzerinden İYİ Parti’yi hedef alan MHP, Kürdistancı HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılmasına itiraz etmiyordu.

HÜDA-PAR’a belli bir kontenjan verilmesi gündemde olduğunu duyuran Fırat, konuyla ilgili olarak, “MHP’nin bu duruma hiçbir itirazı yok, MHP’deki genel hava da “Aslolan seçimi kazanmak” şeklinde” ifadelerini kullandı
 

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