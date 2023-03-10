MHP'den 'Kürdistancı' parti ile ittifak. Erdoğan'ı seçtirmek için yeşil ışık yakıldı

Fırat’ın “kulislerde konuşulan, üzerinde beyin fırtınası yapılan bilgiler” diye paylaştığı maddelerden bir oldukça dikkat çekiciydi.

Buna göre, HDP’nin CHP’ye verdiği destek üzerinden İYİ Parti’yi hedef alan MHP, Kürdistancı HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılmasına itiraz etmiyordu.

HÜDA-PAR’a belli bir kontenjan verilmesi gündemde olduğunu duyuran Fırat, konuyla ilgili olarak, “MHP’nin bu duruma hiçbir itirazı yok, MHP’deki genel hava da “Aslolan seçimi kazanmak” şeklinde” ifadelerini kullandı

