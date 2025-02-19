MHP'den üst düzey isim, Bahçeli'nin son sağlık durumunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'den üst düzey isim, Bahçeli'nin son sağlık durumunu açıkladı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna dair son durumu paylaştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman x hesabından yaptığı açıklama ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin "Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde:

Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.

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